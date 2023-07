Antartide | il ghiaccio marino ha raggiunto il minimo storico

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Inilnon è mai stato così poco. Sebbene i colpevoli siano probabilmente i cambiamenti climatici, gli esperti non sanno esattamente in che modo stiano provocando uno scioglimento così estremo

...i dati del satellite MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) per misurare il cambiamento nella posizione e nell'area del fronte di distacco su 34 piattaforme diin......sostituzione dei veicoli diesel utilizzati attualmente per la ricerca e le spedizioni in. ... che di quella riflessa sulla neve e sul. Nonostante una serie di imprevisti iniziali, e ...Il record del giorno più caldo, del mese più caldo, del mare più caldo e dell'più povero diinanellati tra giugno e luglio non sono una performance da tutti. Meglio del clima quest'...

Mai tanti primati infatti sono caduti tutti insieme. Il record del giorno più caldo, del mese più caldo, del mare più caldo e dell’Antartide più povero di ghiaccio inanellati tra giugno e luglio non ...L’allarme dell’Organizzazione meteorologica mondiale. I ghiacci del Polo mai così sottili, l’Atlantico di 1-2 gradi più rovente. E nel golfo di Taranto ...