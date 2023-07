Annuncio ufficiale dalla FIGC | c’entra il mercato del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Adesso èanche in Serie A, le regole dicambiano per il campionato italiano già in questa sessione estiva Dopo la richiesta inoltrataqualche giorno fa, in mattinata è arrivata l’ufficialità.prossima stagione i giocatori del Regno Unito e quelli svizzeri saranno ufficialmente da tesserare come comunitari. Cambiano, di conseguenza anche le logiche delper il campionato. Per semplificarlo in parole semplici, le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’ultima stagione, possono tesserarne non più di altri due provenienti dall’estero. Molte squadre del nostro campionato hanno ragionato in questo senso, come il Milan ed il. Con questa nuova ufficialità della ...