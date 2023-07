(Di mercoledì 26 luglio 2023)Group, tra i principali produttori siderurgici in Europa, chiude il 2022 con "risultati eccezionali" che vedono ricavi pari a 2,39 miliardi di euro, in crescita del 24,4% rispetto a 1,92 ...

Un nuovoper l'evento musicale dell'emittente radiofonica guidata da Mario Volanti, che quest'ha proposto il concertone in versione doppia, a Milano e Palermo. Con grandi consensi: secondo la unit ...La performance economica ha raggiunto livelli. Il risultato netto sale a 334,2 milioni di ... Nel corso l'è stato registrato un calo in termini di volumi prodotti intorno al 6% che ha ...Lo stallo francese Allarmato dalla situazione, il viceministro francese per i conti pubblici Gabriel Attal ha avvertito a giugno che il traffico di tabacco stabilisce nuoviogni. "Di ...

Anno record per Feralpi, l'utile raddoppia a 334,2 milioni Agenzia ANSA

Seduta positiva per Stellantis (BIT: STLAM), che poco prima dell’apertura delle Borse ha comunicati i dati del primo semestre 2023. Dati estremamente confortanti, con un utile netto di 10,9 miliardi d ...Feralpi Group, tra i principali produttori siderurgici in Europa, chiude il 2022 con "risultati eccezionali" che vedono ricavi pari a 2,39 miliardi di euro, in crescita del 24,4% rispetto a 1,92 milia ...