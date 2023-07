(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Dopo gli orsi, adesso il presidentetenta dianche i lupi. I tribunali gli hanno impedito dil'orsa JJ4 e adesso è passato ad altri. Ma è mai possibile che non riesca a immaginare una società in cui il mondo animale possa convivere con l'uomo? Possibile mai che l'unica soluzione che propone sempre è l'uccisione degli? Èdal voleraltri esseri viventi. Anche in questo caso, sosterremo la battaglia delle associazioniste che propongono soluzioni ragionevoli in contrapposizione agli abbattimenti". Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio

... attivista per i diritti degli. 'Un atto di crudeltà senza eguali. Chiediamo che gli autori ... ' - dichiara invece il deputato dell'alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio- 'Su ...... "apertamente contrario all'Iva agevolata per le cure veterinarie aglida compagnia: 19 ... Cherchi, Deborah Bergamini, Gallo, De Monte, Tenerini, Bonelli,e Malaguti". L'Anmvi ricorda ...Basta assistere inermi alla morte diuccisi per il sollazzo dell'uomo' - ha dichiarato il deputato. Leggi Anche Palio di Siena, vince la contrada della Selva Cavallo colto da malore ...

Animali: Borrelli (Avs), ‘Fugatti ossessionato dal volerli uccidere’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Dopo gli orsi, adesso il presidente Fugatti tenta di uccidere anche i lupi. I tribunali gli hanno impedito di uccidere l'orsa JJ4 e adesso è passato ad altri animali. Ma è ...Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - "Deludente" il Governo "contrario" alla "riduzione dell'Iva sulle cure veterinarie e sugli alimenti per animali da compagnia". Per "la salute e il benessere degli an ...