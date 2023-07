Animali | Borrelli Avs | ‘Fugatti ossessionato dal volerli uccidere’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo gli orsi, adesso il presidente Fugatti tenta di uccidere anche i lupi. I tribunali gli hanno impedito di uccidere l’orsa JJ4 e adesso è passato ad altri. Ma è mai possibile che non riesca a immaginare una società in cui il mondo animale possa convivere con l’uomo? Possibile mai che l’unica soluzione che propone sempre è l’uccisione degli? èdal voler uccidere altri esseri viventi. Anche in questo caso, sosterremo la battaglia delle associazioniste che propongono soluzioni ragionevoli in contrapposizione agli abbattimenti”. Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio. L'articolo CalcioWeb.

... attivista per i diritti degli. 'Un atto di crudeltà senza eguali. Chiediamo che gli autori ... ' - dichiara invece il deputato dell'alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio- 'Su ...... "apertamente contrario all'Iva agevolata per le cure veterinarie aglida compagnia: 19 ... Cherchi, Deborah Bergamini, Gallo, De Monte, Tenerini, Bonelli,e Malaguti". L'Anmvi ricorda ...Basta assistere inermi alla morte diuccisi per il sollazzo dell'uomo' - ha dichiarato il deputato. Leggi Anche Palio di Siena, vince la contrada della Selva Cavallo colto da malore ...

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - "Deludente" il Governo "contrario" alla "riduzione dell'Iva sulle cure veterinarie e sugli alimenti per animali da compagnia". Per "la salute e il benessere degli an ...