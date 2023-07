Andrea Purgatori | venerdì i funerali in piazza del Popolo a Roma I primi risultati dell’autopsia suggeriscono un problema cardiopolmonare

Si terranno venerdì 28 luglio alle 10 i funerali di, il giornalista scomparso il 19 luglio scorso. Le esequie saranno celebrate nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, mentre nel pomeriggio di giovedì 27 è prevista la ...Dedicare uno "spazio" al ricordo dipresso il Museo per la Memoria di Ustica. Questa è la proposta che lancia Daria Bonfietti , presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, al sindaco e al ...Il celebre artista ha celebrato in un video condiviso via social il lavoro eccezionale del giornalista appena scomparso "se ne è andato. Per tutti quelli che lo amavano e lo seguivano, è una grandissima perdita. Era un giornalista animato da autentica passione civile e da un grande amore per la verità, ...

Andrea Purgatori, l'autopsia: morto per il collasso dei polmoni. Ma l'esito degli esami al cervello arriverà a ilmessaggero.it

I polmoni di Andrea Purgatori erano devastati dal tumore. Il regista e sceneggiatore sarebbe morto per un collasso cardiopolmonare. È questo il primo informale esito dell'autopsia che ...I risultati dell’autopsia sul corpo di Andrea Purgatori sembrano escludere l’ipotesi di un’eventuale infezione come causa della sua morte. I primi esami indicano che il decesso potrebbe essere stato ...