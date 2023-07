Andrea Purgatori | l’amico racconta le sue ultime parole

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una morte che per certi aspetti resta ancora misteriosa, e con il tempo sembra che ci siano dettagli sempre più contraddittori. In attesa dell’autopsia di domani, che dovrebbe stabilire definitivamente le cause del decesso di, su Vanity Fair è uscita una nuova intervista, molto toccante, al suo grande amico Pino Corrias. Quest’ultimo aveva già stabilito di trascorrere le vacanze con il giornalista, ma una telefonata ha mandato tutto all’aria. “Non era previsto il delitto della malattia, meno che mai il pasticcio dei medici che (forse) sbagliano la diagnosi, si litigano la cura, confondono le metastasi con le ischemie, accelerano il danno, fino alla complicazione dell’infezione. E a quel 19 luglio scorso, quando alle nove del mattino arriva la prima telefonata: «È morto!». E poi la girandola di tutte le altre, ...

🔊 Ascolta l'articolo Procedimenti medici e indagini in corso Gli inquirenti hanno eseguito la TAC sul corpo dipresso l'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata dopo il suo decesso a Roma mercoledì scorso. L'autopsia, invece, è stata programmata per oggi alle 16, su richiesta ...La sera scorsa, presso l'istituto di medicina legale del policlinico romano di Tor Vergata, è stata eseguita una tomografia computerizzata sulla salma del giornalista, scomparso a Roma il 19 luglio. L'autopsia è prevista per oggi alle 16, su richiesta dei pm di Roma, in seguito a una denuncia presentata dai familiari, che ha portato all'apertura di ...... il governo cinese - per mano del suo giornale di Partito - mette in guardia l'Italia sulla Via della Seta • Il corpo diè stato sottoposto a una Tac da parte dei medici del ...

La morte di Purgatori: sentiti testi, al via l'autopsia Agenzia ANSA

È stata eseguita nella serata di ieri, martedì 25 luglio,, all’istituto di medicina legale del policlinico romano di ...L’Italia è l’unico paese europeo, insieme alla Polonia, che considera la malpractice medica – ovvero gli errori - come una responsabilità penale ...