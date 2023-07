Andrea Purgatori | è in corso l' autopsia

È in corso in queste ore, all'istituto di Medicina legale del policlinico di Tor Vergata, l' autopsia sul corpo di, il giornalista e conduttore televisivo deceduto, a Roma , lo scorso 19 luglio. Dopo la tac di martedì sera, saranno svolti anche esami di natura anatomopatologica, per raccogliere ...Leggi anche Morte, il dubbio delle ischemie non notate. Riserbo sulla tac in attesa dell'autopsia di oggi Morte, entrambe le diagnosi 'potrebbero stare in piedi'. La lite ...I funerali disono previsti per venerdì 28 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma . Nel pomeriggio di domani, giovedì 27, invece, ci sarà la camera ardente in Campidoglio per rendere ...

L'esposto presentato alla magistratura dai familiari del noto giornalista Andrea Purgatori, morto qualche giorno fa in seguito ad una malattia fulminante, ha dato il via a una diatriba su presunti err ...