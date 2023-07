Andrea Giambruno | esplode il caos per il compagno di Giorgia Meloni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Personaggi TV.è un giornalista di 42 anni,della premier. In questi ultimi giorni il conduttore di Diario del Giorno, in onda su Rete 4, è stato preso di mira dai telespettatori che, sui social si sono lasciati andare con battute sarcastiche riguardo al look sfoggiato durante una puntata del suo programma. Leggi anche:in vacanza a Forte dei Marmi: “Paparazzi scatenati” Leggi anche: Maria De Filippi, la prima estate senza Maurizio: con chi era Le battute adper il suo look I look sfoggiati dafanno da sempre discutere i fan, che sui social hanno ironizzato sui suoi capelli. In tante occasioni il ...

Ma cosa succede quando per una volta non sono le donne al centro dei severi giudizi di stile del web, ma i loro "consorti" Probabilmente è quello che in questi giorni si è chiesto, ...Basti pensare al caso, compagno della premier e conduttore di una recente puntata scandalosa sul caldo estivo. E a proposito di Giorgia Meloni, non è chiaro quale sia la sua ..."Nessun catastrofismo, nessun effetto del cambiamento climatico: è estate e fa caldo, come sempre". Con queste parole il giornalista Mediaset, compagno della premier Giorgia Meloni, apre una delle ultime puntate di Diario del Giorno " la striscia che conduce su Rete4 ", quella dello scorso 21 luglio. Mentreprova ...

Andrea Giambruno, il look a “Diario del giorno” scatena i social: «Ma chi gli pettina i capelli» ilmattino.it

Andrea Giambruno, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, è stato negli ultimi giorni oggetto di ironia e prese in giro sui social per il suo look.Il web non perdona. Come spesso accade, quando qualcuno fa una pessima figura quello che ha detto alla fine si ritorce contro, e Giambruno dovrebbe saperlo bene ...