Anche il film di Peaky Blinders bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori | Cillian Murphy | “E’ un momento difficile”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ricordate l’annunciatodi? A quanto pare resterà in gestazione per un bel po’. Colpa delloattori eche sta colpendo Hollywood in queste ultime settimane. A confermarlo. Nel corso di un’intervista con GQ magazine, l’attore irlandese, gli è stato chiesto del suo rapporto con Tom Hardy, suo collega maamico, con cui ha collaborato in diversi progetti. “È uno dei migliori attori del settore”, ha detto. “Abbiamo sviluppato questa grande fiducia tra noi. C’è un bel tipo di chimica tra noi due. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Forse ci sarà un...

Ad accompagnarla in questa nuova avventuraJonah Hauer - King , volto e voce del principe ... La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale delDisney - HD La Sirenetta, il backstage del ...Inoltre il formato 16:10 offre la possibilità di vedere programmi televisivi enelle proporzioni originali. Nella serie Galaxy Tab S9 l'intrattenimento è sempre più coinvolgentegrazie a ......offre una visione ampia e cinematografica che consente agli utenti di godersi il proprio... fino a raggiungere 1750 nit28 , garantisce una perfetta esperienza di visione all'apertoin caso ...

Povere Creature!, rinviata la data di uscita del film in anteprima alla Mostra del Cinema Sky Tg24

E' morto il prete che è diventato attore al cinema per L'Esorcista e che è stato accusato, di recente, di violenza su minori ...Stasera in TV, Mercoledì 26 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...