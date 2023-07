Anatomia di un matrimonio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Niente è sacro a casa di Fred, ogni cosa è un esperimento”. C’è una dimensione di incompiutezza, di costante divenire nella vita di Fred, psichiatra comportamentale da poco in servizio all’istituto psichiatrico Boulder Hospital in Montana e di sua moglie Laura, artista in cerca di una propria dimensione. Un senso di precarietà dato da una professione che ti espone a vite fragili ed estreme, nel tentativo di addomesticare un mondo che non fa sconti nella sua durezza. Laura questo lo aveva intuito da subito, da quando era stato proposto al marito di abbandonare la città per trasferirsi in un luogo sperduto tra le montagne rocciose. Una sfida professionale per Fred, una possibile morte per Laura. Nella vita della coppia entra però una variabile imprevista, che fa deflagrare il loro legame dall’interno e pone fine alla vita come l’avevano fino ad allora conosciuta. Si chiama Penelope ed è ...