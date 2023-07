(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il prossimo anno non vedremoaddiDe. La cantante che si è spesa a guidare tanti giovanii nel corso della trasmissione era uno dei nomi non ancora messi in discussione nel cast dei prof. E invece pare che il pubblico di Canale 5 il prossimo anno non vedrà più...

Proprio durante una puntata domenicale diaveva rivelato di provare nostalgia e di desiderare di tornare a essere uno dei concorrenti del Festival di Sanremo. 'Sono giù perché sono due ...E secondo Dago ora c'è anche la certezza:lasciae la De Filippi . Ma non solo, perché il 'tradimento' sarebbe di quelli difficili da digerire: infatti Rosalba Pippa , questo il nome all'...Lo scorso anno, nel corso dipianse in onda perché Amadeus aveva bocciato le sue ultime due canzoni , negandole il ritorno all'Ariston, confessando di 'non sentirsi più all'altezza'. Con ...

Amici: Arisa lascia il talent di Maria De Filippi, ecco cosa farà Today.it

Non ci sarà più Arisa nella prossima edizione di Amici. In attesa di scoprire chi prenderà il suo posto, lei intanto andrà a The Voice Kids ...Attraverso un flash, Dagospia ha lanciato in rete un'indiscrezione sulla cantante Arisa che ha mandato in fibrillazione i suoi numerosi fan. Dopo ...