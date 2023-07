Amichevoli estive | Lazio-Bravo | orario e dove vederla in tv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il match in programma oggi alle 18 ad Auronzo di Cadore Laincontra gli sloveni dell’NKnell’amichevole estiva in programma oggi alle 18 ad Auronzo di Cadore. Il match si disputa allo stadio Zandegiacomo e sarà visibile su Sky. Ecco la formazione predisposta da Sarri: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Vecino, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Oggiper sette squadre di Serie A. L'Atalanta impegnata a Zingonia contro la Pro Vercelli, la Lazio in campo ad Auronzo contro gli sloveni dell'NK Bravo, per il Lecce test a Folgaria contro il ...Ecco i 26 giocatori a disposizione di Inzaghi, CALENDARIO E RISULTATI ALESSANDRO CALLIGARIS (portiere) RAFFAELE DI GENNARO (portiere) FILIP STANKOVIC (portiere) Vai alla FotogalleryNuovo appuntamento con le2023. Stasera 26 luglio il match Roma - Braga all'Estadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, calcio di inizio alle ore 20 locali (le 21 in Italia). La partita sarà visibile su ...

Amichevoli estive 2023 su Sky e NOW: calendario dirette tv 26 Luglio - 11 Agosto Digital-Sat News

Un'estate ricca di appassionanti amichevoli estive per le big italiane del calcio: ecco gli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire su DAZN.Il calendario delle amichevoli estive dell'Inter nel precampionato 2023: data delle partite, contro chi gioca e dove poter vedere i match in diretta tv.