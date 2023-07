Altra batosta per il MeToo | Kevin Spacey assolto

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Non colpevole”. Questa sentenza ha risuonato forte nel tribunale di Londra, dove, rinomato attore di Hollywood, è scoppiato in lacrime alla dichiarazione di non colpevolezza. Sviluppo clamoroso del caso giudiziario, l’attore è statoda nove accuse di violenza e molestie sessuali mosse contro di lui da quattro uomini. Il pronunciamento della giuria è avvenuto il giorno del 64esimo compleanno di, segnando così una svolta decisiva nella sua battaglia legale alla quale si era dedicato negli ultimi mesi.Le accuse mosse contro l’attore erano pesantissime e hanno visto coinvolte quattro vittime, i cui nomi non sono stati resi noti per motivi legali. Tre su quattro hanno accusatodi aver afferrato in ...

