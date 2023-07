Alta Marea Festival 2023 | da domani a Termoli al via la 3a edizione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Appuntamento giovedì 27 luglio, dalle 21.15 a Largo Tornola, con le proiezioni dei primi lavori in gara all'. Si accendono le luci sul cinema indipendente a, inizia l': nel borgo antico a Largo Tornola (dalle 21.15, ingresso libero) la prima serata delcon la proiezione dei primi sette cortometraggi in concorso. Per partecipare alla serata l'ingresso è libero su prenotazione. Protagonisti giovani registi fuori dagli schemi tradizionali, storie dai punti di vista originali per guardare il mondo e il territorio, attraverso le arti come il teatro e la musica. La rassegna cinematografica diffusa si terrà in diversi luoghi difino a ...