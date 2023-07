Alluvioni e roghi | l' Italia in balìa del maltempo Inferno in Sicilia | brucia Segesta

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - Apocalittica. E' stata definita così la giornata di ieri in unadevastata da incendi che non sembrano destinati a spegnersi. Con focolai anche in Puglia e Calabria. E mentre il Sud, il Nord annega, piegato da tempeste eche stanno devastando le città. Il bilancio delle vittime, dirette o indirette (una donna a Palermo è morta perché l'ambulanza è rimasta bloccata da un incendio) è di 5 morti. Martedì pomeriggio il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ha rivolto un appello a Bruxelles: "La flotta dei canadair dell'Europa è assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un velivolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea dei canadair", ha detto assicurando di voler salvare il salvabile. Oggi è previsto un Consiglio dei ministri. ...