All’ospedale di Treviglio esami oculistici in 90 secondi con il macchinario made in Giappone

(Di mercoledì 26 luglio 2023). Unmultifunzionale di ultima generazione per eseguire rapidamentediagnostico-strumentali su pazienti di ogni età è stato donato al reparto di Oculistica dell’Asst Bergamo Ovest da Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group che da anni sostiene iniziative per la prevenzione di malattie corniche. Uno strumento all’avanguardia, in grado di effettuare sei diversiper la diagnosi oculistica di base in 90senza procedure invasive, analisi che prima venivano eseguite con più macchinari e che necessitavano di più tempo e ulteriori accessi in ospedale. Oltre alla velocità di esecuzione, un altro vantaggio notevole di questa apparecchiatura è la misurazione del tono o della pressione oculare senza contatto con l’occhio, eliminando così l’utilizzo del ...