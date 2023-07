Allerta orchidee | non tagliarle mai così!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lesono piante molto apprezzate, soprattutto per la bellezza dei loro fiori. Si tratta infatti, di una pianta molto affascinante ed elegante che è facile vedere sui balconi, in giardino o in cortile. L’orchidea è una pianta che va mantenuta con molta cura e spesso, non è facile procedere alla sua potatura. é una pianta tropicale che bisogna conoscere bene prima di potare i suoi rami. è importante anche sapere come innaffiarla per evitare di danneggiarla. In poche parole, prima di coltivare un’orchidea nel tuo giardino ti consigliamo di informarti su tutto ciò di cui ha bisogno, in modo da farla crescere sana, forte e rigogliosa. Scopri come fare. Per la salute dell’orchidea è meglio potare o tagliare i suoi rami? L’orchidea fa parte della specie Asparagales, cioè, è una pianta di origine selvatica poco adatta al contesto umano. proprio per questo necessita di ...