Allarme sanità | 2 | 5 milioni di italiani rinunciano alle cure per colpa delle liste d’attesa Oltre 4 su 10 si rifugiano a pagamento nel privato

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono 2,5gliche non si curano a causatroppo lunghe nel sistema sanitario. Lo riporta oggi il Sole 24 Ore sulla base di un rapporto dell’Istat, che mette in luce come all’interno di questa cifra ci siano le persone che ne avrebbero più bisogno, cioè chi soffre di due o più patologie croniche: 1,7. La rinuncia per l’eccessiva attesa, spiega il quotidiano economico, sale in ogni parte d’Italia, Nord incluso, e a prescindere dalla fascia di reddito. L’unico modo per forzare i tempi e ottenere una prestazione sanitaria in tempi utili è mettere mano al portafogli, per chi può permetterselo. Secondo l’Istituto di statistica è aumentata, infatti, la percentualepersone che decidono di pagare interamente per le visite. Nel ...