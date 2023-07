Allarme Fiorentina | la Stella Rossa vince 5-0 in amichevole

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lasubisce una durissima sconfitta per 5-0 a Belgrado contro lain. L’avvio dei viola è da dimenticare, con tre gol incassati nei primi quindici minuti. Al 9? Olayinka sfrutta una disattenzione di Martinez Quarta e realizza l’1-0, prima del raddoppio siglato da Krasso, pescato in profondità da Ivanic che a sua volta al 13? finisce nel tabellino dei marcatori. Al 23? c’è la doppietta di Olayinka che dopo una parata di Terracciano realizza il poker in tap in. Non è finita, perché al 27? Kangwa conquista un calcio di rigore ed è lui stesso a trasformarlo per il 5-0. Di fatto, alla mezz’ora laè avanti di cinque reti e prima del duplice fischio sfiora il sesto gol con Krasso che colpisce il palo. Nell’intervallo,nzo ...