Alisher Usmanov | “Un oligarca deve la sua fortuna allo Stato | io no” - ESCLUSIVA

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Preparandomi al mio ultimo viaggio a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, dove eroinvitato alle elezioni presidenziali come osservatore, non vedevo l’ora di incontrare il famoso miliardario uzbeko. Conosciuto in Sardegna per le sue feste sfarzose sul più grande yacht del mon