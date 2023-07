Alis | La Sicilia brucia | fermare i tir farebbe divampare solo nuove emergenze

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Scioperare è un diritto, ma non farlo può diventare un dovere. Per esempio morale. Può accadere nel caso di un fermo dei camion proclamato in un'area dove è scoppiata un'emergenza. Come la...

Alis, 'folle' uno sciopero dell'autotrasporto in Sicilia Agenzia ANSA

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a proclamazioni di scioperi e stati di agitazione, da parte di alcune sigle sindacali ed associazioni di categoria in Sicilia, che non fanno il bene del settore ...Guido Grimaldi: “Ci siamo confrontati, insieme al padrone di casa Bruno Vespa, con autorevoli ospiti delle istituzioni, delle imprese, della portualità, del lavoro e della finanza, tra cui i Viceminis ...