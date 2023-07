Alimenti | in Svizzera prima richiesta per bistecca di manzo coltivata

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Berna, 26 lug. (Adnkronos Salute/Ats)() - Una start-up israeliana ha inoltrato all'Ufficio federale svizzero della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) lain assoluto per commercializzare carne "". Il prodotto non si troverà tuttavia sugli scaffalidel 2030, precisa una nota di Aleph Farms. Stando all'azienda, si tratta delladial mondocol marchio Aleph Cuts in vendita in. Laall'Usav è stata inoltrata assieme a Migros che investe nell'azienda israeliana dal 2019. Aleph Farms, che ha sede nello Stato ebraico, si descrive come una società attiva nell'agricoltura cellulare che ha come obiettivo la sostenibilità, il miglioramento ...