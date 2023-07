(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una start-up israeliana ha inoltrato all’Ufficio federale svizzero della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) lain assoluto per commercializzare carne “”. Il prodotto non si troverà tuttavia sugli scaffalidel 2030, precisa una nota di Aleph Farms. Stando all’azienda, si tratta delladial mondocol marchio Aleph Cuts in vendita in. Laall’Usav è stata inoltrata assieme a Migros che investe nell’azienda israeliana dal 2019. Aleph Farms, che ha sede nello Stato ebraico, si descrive come una società attiva nell’agricoltura cellulare che ha come obiettivo la sostenibilità, il miglioramento della sicurezza alimentare e della ...

... come puoi trasformare l'attività di consegna a domicilio di pizze o altrisenza adottare ... ine, talora, in Italia. Liberando, così, il Pd, erede di culture nient'affatto radicali o ...Pistolesi -hanno sconfitto Croazia e Turchia nel girone iniziale per poi battere l'... Due sono andati allae uno alla Croazia.In, dove almeno il 40% della popolazione adulta è in sovrappeso, quattro persone su cinque ... il Belgio e il Regno Unito si sono attivati per ridurre la quantità di zucchero neglie ...

Alimenti, in Svizzera prima richiesta per bistecca di manzo coltivata Adnkronos

(Adnkronos) – Una start-up israeliana ha inoltrato all’Ufficio federale svizzero della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav) la prima richiesta in assoluto per commercializzare carne “coltivata ...Nel 2024 ci sarà un nuovo aggiornamento dell'algoritmo del Nutri-Score. A scendere di categoria anche il latte che si colloca nella stessa posizione della Coca- Cola Zero ...