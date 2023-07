Alimenti | cibi ultra-processati aumentano rischio morte in diabetici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Dopo una diagnosi di diabete di tipo 2, potrebbe non bastare l'attenzione alle calorie e ai nutrienti: un ruolo importante sarebbe determinato dal grado di lavorazione degliche finiscono nel piatto. Un elevato consumo di, spesso di origine industriale, è infatti associato, in questi pazienti, a un aumento sostanziale deldi mortalità , sia per malattie cardiovascolari che per tutte le altre cause, indipendentemente dal fatto di aderire alla dieta mediterranea. Sono questi i risultati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), pubblicata sulla rivista scientifica 'American Journal of Clinical Nutrition'. Gli...