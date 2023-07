Alimenti | cibi ultra-processati aumentano rischio morte in diabetici

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ricercatori Neuromed, 'una sana alimentazione non basta se si assumono prodotti intensamente lavorati' Dopo una diagnosi di diabete di tipo 2, potrebbe non bastare l’attenzione alle calorie e ai nutrienti: un ruolo importante sarebbe determinato dal grado di lavorazione degliche finiscono nel piatto. Un elevato consumo di, spesso di origine industriale, è infatti associato, in questi pazienti, a un aumento sostanziale deldi mortalità , sia per malattie cardiovascolari che per tutte le altre cause, indipendentemente dal fatto di aderire alla dieta mediterranea. Sono questi i risultati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), pubblicata sulla rivista scientifica ‘American Journal of Clinical ...