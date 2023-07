“Algeria del Nord” | la guida che ti prende per mano e ti fa esplorare una delle terre più belle dell’Africa Settentrionale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) C’è un luogo al mondo ancora poco conosciuto dai turisti occidentali, un posto dove è possibile girare da soli, nel silenzio, tra i resti di un’antica città romana come Timgad, la Pompei africana; dove ti puoi ritrovare, senza alcun atro europeo attorno, in un villaggio disperso del Sahara a contrattare mortai di terracotta con un anziano berbero: è l’. Se per anni si è pensato che il Paese dove è vissuto e morto Charles De Focauld e dove è cresciuto Albert Camus, fosse inaccessibile ai turisti ma solo ai viaggiatori per motivi di lavoro, oggi non è così. Lo testimonia l’efficace lavoro che sta facendo l’archeologa Oriana Dal Bosco che frequenta il PaeseAfricano da venticinque anni e nelle scorse settimane ha pubblicatodelper i tipi di Polaris Guide. Non essendoci guide in versione italiana ...

... prima di essere trasferiti in zone inospitali vicino alla Libia a est e l'a ovest. Le ... Secondo il rapporto, 'la maggior parte degli abusi documentati è avvenuta dopo il discorso21 ...: Almeno 34 persone hanno perso la vita in, dove ieri 8.000 pompieri hanno lottato contro le fiamme nel nordPaese. Gli incendi sono divampati complessivamente in quindici province,...... di cui la maggior parte in(34). Nuovi incendi, dopo quelli registrati in Italia, in ...- riferisce la Bbc - ha invece costretto le autorità ad evacuare diverse centinaia di abitanti...

“Algeria del Nord”, la guida che ti prende per mano e ti fa esplorare una delle terre più belle… Il Fatto Quotidiano

"Non tutto ciò che è legale è etico", dice l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, che si esprime contro "qualsiasi forma di incitamento all'odio religioso e all'intolleranza" #EuropeNews ...ALGERIA: Almeno 34 persone hanno perso la vita in Algeria, dove ieri 8.000 pompieri hanno lottato contro le fiamme nel nord del Paese. Gli incendi sono ...