Alain Elkann ha ragione | la maleducazione è figlia del ' 68

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il dibattito sull'articolo sui "giovani lanzichenecchi" scritto dasu Repubblica. Botta e risposta tra Giovanni Sallusti e Andrea Morigi. Clicca qui per leggere il commento di Giovanni Sallusti Villani. Poiché non si può più dire e tantomeno scrivere,ha descritto i suoi compagni di viaggio come “lanzichenecchi”. Lo hanno insultato tutti, dalla destra cafona (esiste nella misura in cui si adegua all'immagine che ne propaganda la sinistra) piena di livore nei confronti degli intellettuali che schifano il popolo, fino alla sinistra massimalista, quella convinta che la rivoluzione coincida con la corruzione dei costumi. Gli si è rivoltato contro, come una novella Inquisizione laica, il comitato di redazione del quotidiano La Repubblica, che fa notare innanzitutto di essere un giornale ...

Barbara Alberti commenta su Mow il racconto del viaggio in treno dello scrittoreper raggiungere Foggia e la cui pubblicazione sul quotidiano nazionale La Repubblica ha suscitato ...Alla fine, per sfuggire ai lanzichenecchi, il buonha scelto la via aerea. C'è, infatti, una foto di due giorni fa che ritrae lo scrittore in un selfie con un addetto dell' aeroporto di Foggia (nella foto).È un modo desueto per definire qualcuno di incivile, come ha fatto di recentein un discusso articolo su ...

Le due pagine di Repubblica per difendere Alain Elkann: «Il racconto dei lanzichenecchi sul treno Bello» Open

FOGGIA - Alla fine, per sfuggire ai lanzichenecchi, il buon Alain Elkann ha scelto la via aerea. C’è, infatti, una foto di due giorni fa ...ROMA – Il successo del film Barbie, l’atroce viaggio in treno di Alain Elkann, la foto drammatica di mamma e figlia morte di fame e sete nel deserto. Fatti diversi, certo, che mi hanno riportato alla ...