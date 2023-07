Al via il “Progetto Ciao!” | l’iniziativa per aiutare gli anziani delle case di riposo a relazionarsi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bergamo. È stato presentato mercoledì (26 luglio) il “”, l’inizativa sviluppatta da Fondazione Amplifon in collaborazione con il Comune di Bergamo e che ha come obiettivo quello di facilitare il mantenimento dei rapporti deglicon i propri affetti e il mondo esterno attraverso dotazioni tecnologiche di alta qualità, per consentire una relazione piena ed emozionale tra anziano e familiare, ma anche per proporre attività diverse agli ospitiRSA. L’idea nasce nel 2020 per ovviare al prolungato isolamento a cui si erano visti costretti gli ospitiresidenze sanitarie assistenziali (RSA). A illustrare ilil Sindaco Giorgio Gori, la Presidente della fondazione Amplifon Susan Holland, la consigliera delegata della Fondazione Maria Cristina ...

Aloggi la visita di Caritas italiana in Giordania. Fanno parte della delegazione il direttore don ... con l'intento di rafforzare la cooperazione e sviluppare nuove progettualità, come il"...A lei va rivolto non solo il nostro plauso, ma soprattutto il suomerita doverose ... "Apprendiamo che siamo in un appartamento inMolise, cuore dell'omonimo quartiere periferico di Milano. ...Al contrario del centrodestra, invece compatto suldi trasformare il divieto di Gestazione per altri in reato universale. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Giordania: al via progetto per impianto di pompaggio dell'acqua Agenzia ANSA

Con queste premesse, nella dura realtà della periferia milanese, è nato il primo progetto di un ambulatorio infermieristico totalmente gratuito a disposizione di coloro che hanno bisogno di cure, ma ...Manarola – La Via dell'Amore e l'amore per il mare delle Cinque Terre. Il biglietto di ingresso su Via dell'Amore può aiutare a finanziare la costruzione dei depuratori delle Cinque Terre. A lanciare ...