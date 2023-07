(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sabato 29 luglio ilandFestival ospita la band Thee il suo repertorio che arriva direttamente dai primi decenni del ‘900. AlandFestival è tutto pronto per sabato 29 luglio per la fantastica band Thee il suo repertorio che arriva

... h 21.00 Entry ticket - Lunedì 17 Luglio Maiori Maiori Welkome UN IMPROBABILE FRANCESCA DA RIMINI Farsa in due atti Teatro del mare, h 21.30 entry ticketand Jazz Music ...Non solo musica classica aland Jazz Music . O meglio, certamente nelle sonorità ma non nella proposta. Con il concerto del Musikanten Trio , in programma il 17 Luglio alle 21.30 alla Congrega del Rosario di ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Al Praiano Chambre and Jazz Music si vibra con The Swing Tree 2a News

Non solo musica classica al Praiano Chambre and Jazz Music. O meglio, certamente nelle sonorità ma non nella proposta. Con il concerto del Musikanten Trio, in programma il 17 Luglio alle 21.30 alla Co ...Alla Congrega del Rosario un concerto che viaggia dall’800 agli anni ‘70 Non solo musica classica al Praiano Chambre and Jazz Music. O meglio, certamente ...