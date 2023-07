Al Nassr - Inter | Brozovic contro i suoi ex compagni | il pronostico

Tournée giapponese per i nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi prepara a Osaka la nuova stagione. Sarà Alil primo test di lusso: fischio d'inizio giovedì alle 12.15 italiane. Lautaro e compagni arrivano dal 3 - 0 contro il Lugano in amichevole, la formazione di Luis Castro ha invece ...... in cui sono arrivati anche allenatori importanti: rivediamoli tutti CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ALEX TELLES ALL'ALL'ex terzino dell'arriva a titolo definitivo dal Manchester ...27 luglio:- Al(Yanmar Stadium Nagai di Osaka - in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) 1 agosto:- Psg (National Stadium di Tokyo - in diretta su Sky Sport e in streaming ...

Inter-Al Nassr: orario, dove vederla in TV e la probabile formazione nerazzurra 90min IT

Dove vedere Inter-Al Nassr: come seguire il match in tv e in streaming Dopo i primi due test stagionali ad Appiano contro Lugano e Pergolettese, per l'Inter ha… Leggi ...Il match Inter-Al-Nassr, valido come amichevole internazionale, si gioca giovedì 27 luglio alle ore 12.20 italiane nello stadio Nagai di Osaka. I nerazzurri a ...