AEW | Potremmo assistere presto al ritorno dei Proud and Powerful

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Santana e Ortiz debuttarono in AEW nel 2019, diventando immediatamente una delle colonne portanti della divisione tag team. Purtroppo, i due non sono più in buoni rapporti ma pare, comunque, che siano entrambi prossimi alsul ring. Santana si era infortunato al ginocchio durante il Blood and Guts match dello scorso anno, mentre eseguiva una uranage su Daniel Garcia. A seguito di un periodo di riposo per riprendersi dall’infortunio pareva che ormai Santana fosse giunto al capolinea e che volesse lasciare la AEW. A rafforzare questa ipotesi ci avevano pensato alcuni suoi criptici tweet come “126 days” e “Soon”. Se ora si guarda la pagina ufficiale del roster AEW, si può notare che Santana e Ortiz sono nuovamente etichettati sotto il nome diand. Vi è inoltre, una precedente dichiarazione di Konnan, in ...