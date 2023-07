Aeroporto di Catania | Salvini | “Obiettivo ripristino al 90% settimana prossima”

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “L’è ripristinare il 90% del traffico all’inizio di”. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteoè intervenuto alla Camera sul tema dell’di, coinvolto il 16 luglio da un incendio. “Il Ministero dei Trasporti non ha la gestione dell’di”, ha specificato, chiarendo che sulle condizioni dello scalo “abbiamo fatto due incontri” e “siamo a disposizione per aiutare il gestore”. Il leader della Lega ha poi ringraziato “tutti gli operatori che sono prontamente intervenuti e stanno intervenendo in queste ore” per contenere gli incendi che hanno colpito il Sud Italia e in particolare la città di Palermo.