Aeronautica Militare recupera escursionista sul Monte Vettore

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata allertata alle 7.30 per un trentenne marchigiano in difficoltà sul. L'ha perso la traccia del ...

E' stato quindi richiesto supporto al Centro Operazioni Aerospaziali dell', che ha inviato sul posto un elicottero HH - 139B del 15/o Stormo di Cervia, il quale è riuscito a ...... cinque partenze e cinque arrivi, mentre da martedì 1 agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall', si potrà arrivare fino a ...Intanto all'aeroporto l'ha fornito strutture campali climatizzate per il check - in, estendendo le capacità del terminal come comunicato dal ministero della Difesa in un tweet. ...

Rivista Italiana Difesa RID

La stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata allertata alle 7.30 per un trentenne marchigiano in difficoltà sul Monte Vettore. (ANSA) ...C'è una prima ipotesi ufficiale sulle cause del rogo che ha danneggiato il terminal A dell'aeroporto di Catania ...