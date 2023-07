Aereo colpito dalla grandine | fra i passeggeri 14 studenti di una scuola e i loro accompagnatori

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Momenti di paura per 14dell'Istituto Balbo di Casale Monferrato. Il gruppo era su un volo in partenza da Malpensa verso New York, quando laattesa per la vacanza negli Stati Uniti si è trasformata in preoccupazione. Ilè stato fortemente danneggiato da una tempesta dipoco dopo il decollo. L'articolo .

Il Boeing 767 è stato danneggiato in alta quota da chicchi grandi 4 centimetri ed è stato dirottato a Roma. Il radar meteo indicava forte maltempo e un pilota dell'aereo davanti non era decollato ...