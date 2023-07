adidas e Roma presentano la nuova maglia da trasferta ispirata alle bellezze della Città Eterna

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta durante le prossime amichevoli pre-campionato del club e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 26 luglioha svelato il nuovo kit dadell’Asper la stagione 2023/24, ispirato ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la. Il kit esalta l’armonia die delle sue opere architettoniche, classiche e monumentali. La palette del completo prende ispirazione dal marmo, che raccoglie lo spirito capitolino. La textureriflette alcuni degli elementi principali dell’architetturana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d’acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato ...

