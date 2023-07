“Addio” È morta Sinead O’Connor | la tragica e improvvisa notizia sulla cantante

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “È con grande tristezza che annunciamo la morte della nostra amata Sinéad. La famiglia e gli amici sono devastati e chiedono il rispetto della privacy in questo momento così difficile”.. Lairlandese èa 56 anni. L’interprete nata a Dublino ha pubblicato nella sua lunga carriera dieci album in studio. Laera diventata celebre nel 1990 grazie al successo del suo singolo “Nothing Compares 2 U”. Quest’anno era stata onorata con il premio inaugurale per il Classic Irish Album agli RT Choice Music Awards. “Negli ultimi anni ha vissuto momenti molto dolorosi – racconta Repubblica -. Ha avuto gravi problemi familiari e mentali che hanno fatto temere i fan per la sua salute: tramite i social ha pubblicato video in cui minacciava il suicidio e ...

