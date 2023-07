Addio alla Naspi in caso di assenza ingiustificata

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Grazie al Decreto Lavoro sono state introdotte importanti riforme previdenziali e contrattuali. Sono state introdotte, inoltre, alcune novità sui licenziamenti per, note anche come “dimissioni truccate”. Ma che cosa si intende pere quando questo particolare comportamento dei lavoratori delinea una condotta poco chiara, tanto da dover essere disciplinata appositamente dal nuovo Decreto Lavoro? Cerchiamo di capire meglio cosa stia accadendo e perché le assenze ingiustificate risultano essere così determinanti per il diritto ad ottenere la. In cosa consiste l’Commette un vero e proprio illecito civile il lavoratore che decida di assentarsi dal posto di lavoro per più giorni senza una ...