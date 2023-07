Addio a Sinéad O' Connor | leggenda della musica

era un personaggio controverso e provocatorio che non aveva paura di esprimere le sue opinioni. Che si trattasse di rasare la testa o di strappare una foto del Papa durante una performance al ...E nel giorno dell'risuonano forti le sue parole più belle: 'I said nothing can take away these blues, beause nothing compares to you'.E' morta Sinead O'Connor , la talentuosa cantante irlandese si è spenta oggi all'età di 56 anni. La notizia è riportata dall'Irish Times e ha travolto i fan dell'interprete di Nothing Compares 2 U , ...

Addio a Sinead O'Connor, la musicista irlandese aveva 56 anni Rockol.it