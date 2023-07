Addio a Sinead O’Connor | la tormentata leggenda dalla voce indimenticabile

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È morta. La cantante irlandese è morta a 56 anni. Nata a Dublino, ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. Aveva ricevuto il premio inaugurale per Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards all’inizio di quest’anno. Articolo in aggiornamento

Nel suo ultimo messaggio pubblicato sui social media,aveva pubblicato una fotografia di Shane scrivendo: "Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l'amore della mia vita, la ...

