Accadde oggi | 26 luglio | da Magath a Moreira

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 26: daIn Italia è conosciuto più per quel gol alla Juventus che per avervi vinto l’Europeo del 1980. In patria non solo per la Coppa Campioni, le tre Bundeliga e la Coppa delle Coppe vinte con l’Amburgo, ma anche per lo storico campionato vinto alla guida del Wolfsburg (senza dimenticare quelli sulla panchina del Bayern Monaco. Il 261953 è nato Felix. Compiequarant’anni Stephen Makinwa, 120 presenze in Serie A e trentanove in B. Esattamente un quarto di secolo fa si spegneva Aymoré, commissario tecnico del Brasile campione del mondo nel 1962. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.