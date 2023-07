Abusi sessuali | Kevin Spacey dichiarato non colpevole da una corte di Londra

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I giurati hanno restituito i verdetti alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni. Tre uomini hanno accusato il vincitore dell'Oscar di aver afferrato in modo ...

Secondo le notizie diffuse dai media americani, esiste la possibilità che i casi riguardanti gliimputati a Michael Jackson vengano riaperti grazie all'intervento di una corte d'appello in California. Se i giudici dovessero dare un parere positivo sul riesame delle cause, potrebbe ...Di conseguenza, le accuse dimosse contro di lui nel 2019 hanno sbalordito molti che lo conoscevano dai tempi della scuola.... dopo un processo di un mese in un tribunale di Londra, il 64enne attore americano, due volte premio Oscar, è stato assolto da tutte le accuse dinei confronti di quattro uomini . I ...

Kevin Spacey assolto dalle accuse di abusi e molestie sessuali Corriere della Sera

I giurati hanno restituito i loro verdetti oggi alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni ...