Abusa della figlia 13enne e incinta mentre è ricoverata in ospedale | uomo arrestato in flagranza a Torino

Torino,figlia 13enne incinta mentre è ricoverata in ospedale. Arrestato il padre, incastrato dalle telecamere Avrebbe abusatofiglia tredicenne, incinta, mentre era ricoverata in ospedale. ...Una ragazzina incinta di 13 anni e il padre che in ospedaledi lei. Questa, come riporta La Stampa , è la storia racchiusa nei filmati delle telecamere che gli inquirenti hanno nascosto in una stanzetta del Sant'Anna di Torino. E che hanno ripreso tutto. ...figlia 13enne in carcere: la ricostruzione di una vicenda scioccante Come raccontato da La Stampa, la ragazza si è presentata in ospedale ad inizio luglio in evidente stato avanzato di ...

Orrore a Torino, padre abusa in ospedale della figlia 13enne incinta: arrestato TGCOM

Ha abusato della figlia di 13 anni incinta, ricoverata all'ospedale di Torino. Con questa accusa un uomo, di origine filippina, è stato arrestato in flagranza, incastrato dalle telecamere nascoste ...Il 35ene arrestato in flagranza, si cerca di capire ora di chi è il figlio che la minore porta in grembo.