A Sava arriva “Cibus” | grande manifestazione sul cibo e le tradizioni locali

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Al via la prima edizione diil 29 luglio 2023 a. Il centro cittadino sarà lo scenario perfetto per la prima edizione di una kermesse gastronomica ideata dall’Assessorato alle attività produttive e agricoltura e sostenuta da tutta l’amministrazione comunale savese. “” è un omaggio alle eccellenze agro-alimentari del territorio nel rispetto delle, dei sapori e delle tecniche di preparazione. “Puntiamo sul connubio tra ile le. Negli stand – evidenzia il sindaco Gaetano Pichierri – i visitatori potranno assaggiare la nostranelle sue pietanze tipiche. In più, sarà possibile ascoltare musica e passeggiare nelle vie del centro che, per l’occasione, saranno chiuse al ...