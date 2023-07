A Roma c’è un mercatino Vintage davvero originale | compri un regalo e ne fai due!

Leggi su funweek

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilecosolidale Sant’Egidio si trova asu via del Porto Fluviale e da quindici anni ogni sabato e domenica pomeriggio un gruppo di volontari lo allestisce, raccogliendo, smistando, sistemando per poi iniziare la vendita di abiti, mobili, oggetti che chiunque può donare supportando tante attività della comunità.ecosolidale Sant’Egidio: struttura e missione Il mercato ecosolidale Sant’Egidio comprende una parte di abbigliamento e un’altra di oggetti di seconda mano. Per quanto riguarda i vestiti, alcuni vengono dati a tutti coloro che ne hanno bisogno come i nomadi carcerati, persone che hanno necessità. Altri, invece, vengono messi in vendita. L’angolo del, inoltre, ha un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per il progetto Dream, un programma per la cura dell’aids in ...