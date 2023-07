A quante cose serve Microsoft Onedrive e come funziona

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 26 luglio 2023)può diventare facilmente il cloud di riferimento per tutti i nostri dispositivi, visto che è integrato in Windows, si installa facilmente su Mac, Android e iPhone/iPad e, con un semplice abbonamento, si può incrementare lo spazio (1 TB per ogni utente associato all'account365). In questa guida vi mostreremo le migliori funzioni disfruttare al meglio quando lavoriamo da PC, da Mac o da qualsiasi altro dispositivo compatibile. LEGGI ANCHE -> I più sicuri Cloud cifrati che non spiano i file e rispettano la privacy 1) Sincronizzazione file e cartelle La principale funzione diè il sistema di sincronizzazione automatica ottenibile su Windows 10 e Windows 11: dopo aver effettuato l'accesso con un ...