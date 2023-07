A Pescara “Senza santi in paradiso” di e con Nadia Rinaldi

Il capoluogo siciliano e Catania sono due emergenze per gli incendi, la città etnea quasi.... REGGIO CALABRIA . RIETI . ROMA . TORINO . TRIESTE . VENEZIA . VERONA . VITERBO * Per Bologna ...Il Daspo prevede anche l'obbligo di firma: ogni volta che ildisputa competizioni sportive, ufficiali o amichevoli, il 45enne deve raggiungere la questura pescarese. Il questore aveva già ...In zona Colli è stato ritrovato un piccolo cagnolino ,chip e in gravi condizioni. È paralizzato dal collo in giù e attualmente è stato ricoverato ...dai volontari della Lega del Cane di. ...

Affamati e senza bagagli: arrivano in Val Pescara altri 70 migranti ... Il Centro

L’AQUILA – “Secondo i dati forniti dal rapporto regionale stilato dalla CGIL, dal 1°Agosto saranno quasi 9.000 i nuclei familiari che perderanno il diritto di ricevere il Reddito di Cittadinanza. Parl ...Era sdraiata a terra senza conoscenza: quando il custode del cimitero di San Silvestro, a Pescara, ha visto quella donna esile e sola riversa dietro un edificio funerario ha avuto, come ...