(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Si terrà sabato 29 luglio, a partire dalle ore 20.00 presso i Giardini di Palazzo Caniglia di, la settima edizionedi”, l’evento tanto atteso dell’estate maruggese che mira a promuovere la consapevolezza e l’importanza, in particolare tra i più giovani, che laè il pilastroconvivenza civile. All’iniziativa, che vedrà al centro del dibattito i temi, giustizia e democrazia, prenderanno parte illustri ospiti tra cui il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e il prefetto di Padova e già direttore centrale anticriminePolizia di Stato, Francesco Messina. A moderare l’incontro il giornalista Gianni Sebastio. Durante la serata, ...

La Puglia ottiene 7 Comuni Spighe Verdi: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno,, Ostuni, Troia. Ostuni, Foto Skyscannera 7 anche il numero delle Spighe Verdi in Umbria : ...La Puglia ottiene7 Comuni Spighe Verdi: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno,, Ostuni, Troia .a 7 anche il numero delle Spighe Verdi in Umbria: Acquasparta, Deruta, ...La Puglia ottiene 7 Comuni Spighe Verdi: Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno,, Ostuni, Troia.a 7 anche il numero delle Spighe Verdi in Umbria: Acquasparta, Deruta, ...

A Maruggio arriva la “Notte della Legalità” Tarantini Time

Ottava edizione per il riconoscimento di Fee Italia. Piemonte sempre al vertice seguito dalla Toscana e poi da Marche e Calabria. Tre le uscite. Mazza: “Non ...Il vicesindaco Maiorano: “Il progetto prevede nuovi tronchi per la raccolta delle acque piovane e lavori di asfaltatura stradale” Il Comune di Maruggio risulta beneficiario di ben 2,5 milioni di euro ...