30 milioni sull' unghia Atalanta | ecco Touré | il colpo più caro nella storia della Dea

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In un mondo pieno di debiti, soldi buttati e gestioni discutibili, c'è ancora chi riesce a fare calcio in modo intelligente, creando valore con operazioni di mercato lungimiranti. E così una società piccola come l'può sedersi al tavolo delle grandi e rimanerci per tanti anni. Un'opera,Dea, cominciata dal settore giovanile e proseguita reinvestendo i tanti soldi incassati con le stupefacenti plusvalenze. Un giro di soldi che oggi permette alla società bergamasca di mettere sul piatto la bellezza di 30di euro per strappare alla concorrenza di mezza europea uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale: El Bilal. Centravanti maliano (ma nato in Costa d'Avorio) di 21 anni, capace di segnare 7 gol in 21 presenze nell'ultima stagione in Liga con l'Almeria (saltando da metà ...