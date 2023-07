100 balene spiaggiate in gruppo | immagini drammatiche | strage di cetacei

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono impressionanti leche arrivano dall'Australia con circa 100che si sonoinvicino a Cheynes Beach, a est di Albany. Almeno la metà sarebbero già morte nonostante gli sforzi di esperti di fauna selvatica e volontari per salvarle. Il team incaricato di aiutare lecomprende veterinari dello zoo di Perth ed esperti di fauna marina. Hanno utilizzato attrezzature specializzate, tra cui imbarcazioni e imbragature. Centinaia i volontari che si sono messi a disposizioni per aiutare i. Gli esperti di fauna selvatica hanno detto che il comportamento insolito dellepotrebbe essere un indicatore di stress o di malattia all'interno del branco.

